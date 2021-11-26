Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Personel alımları devam ediyor hangi kurumların personel alımları sürüyor merakla araştırılıyor. Personel alımı ilanları heyecanla takip ediliyor. Kurumların personel alımı şartları nelerdir? Başvuru koşulları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir?

Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alımları ne zaman?

Kamuda çalışmak isteyenler sık sık güncel ilanların bulunup bulunmadığını araştırıyor. Son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, alımlar ne zaman?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Gül, 2022 yılında alım yapılacağını duyurdu. Bakan Gül, “2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” dedi.

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihi ve aranan şartların yer alacağı kılavuzun yayımlanması bekleniyor.