2021 PMYO ve POMEM İçin 15 Bin Polis Alımı Yapılacak Mı?

Polis olma hayali kuranlar için her yıl olduğu gibi bu yılda polis alımları olacak. Bu yıl 15 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. PMYO ve POMEM alımlarının ne zaman başlayacağı ise merak konusu. POMEM ve PMYO alımları ne zaman yapılacak? Nasıl polis olunur? Polislik için aranan şartlar neler?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre PYMO ve POMEM eğitimi sınav sonuçları açıklandı. Bu sayede 2021 polis alımı'nın başlayabileceğini söyleyebiliriz. Daha öncesinde Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmesi sırasında 2021 polis alımı için kontenjan belirlenmişti. Dolayısı ile 28.dönem POMEM ve lise mezunu polis alımı (PMYO) için bekleniliyor. Peki, başvuru için ne zaman yayımlanır? PYMO ve POMEM için başvuru şartları nelerdir?

PMYO ve POMEM İlanı Ne Zaman Yayınlanacak?

Polis alımını bekleyen adaylar başvuru yapmak için sabırsızlıkla ilanın yayımlanmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıllar da Temmuz ve Eylül ayları kapsamında yapılmıştı. PYMO ve POMEM alımı için ilanın yakın tarihte yayımlanacağını düşünüyoruz.

PMYO Polis Öğrenci Alımı Kontenjanı Nedir?

2021 yılı PMYO alımları için kontenjan sayısı'nın en az 5.000 kişi bekleniyor. Polis öğrenci alımı TYT sınavı ile yapılmaktadır. Polis Akademisi'nden her yıl 2.500 ile 3.000 öğrenci mezun olmaktadır. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmesi sırasında kontenjan hakkında bu şekilde bir açıklama yapıldı.

POMEM Polis Alım Kontenjanı Nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama doğrultusunda en az 10 bin ile 11 bin arasında polis alımı kontenjanı beklenmektedir. POMEM 28.dönem POMEM için alımların ne zaman yapılacağı bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmesi'nde "Emniyet Genel Müdürlüğü için belirtilen atama iznin 11837 adedi sadece Komiser Muavini ve Polis Memuru kadrolarında yapılacak atamalar için kullanılabilir." şeklinde açıklama yapıldı. POMEM için başvuru ilanı ne zaman yayımlanır? sorusunu merak eden adaylar araştırmalara devam ediyor.

Kaynak:kamupersonelialim.com