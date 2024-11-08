Bekçilere Verilen Yeni Haklar ve Yetkiler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma bünyesinde kadın bekçi alımının önünü açan yeni düzenleme, Türkiye'de güvenlik alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İçişleri Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifi, bekçilerin yetkilerini önemli ölçüde genişletiyor. Bu güç bekçilerinin artık şüpheli kişileri üst aramasına olanak tanırken, kadın bekçilerin de bu uygulamaya yönelik acil uyarı mevcut durumda. Kadın bekçilerin yalnızca kadın şüphelilerin üstünü arayabileceği durumlar, yeni bir alım süreci için umut sinyal vericileri veriliyor.

Bekçi Görevi ve Kadınların Rolü Arasındaki Denge

Yeni düzenleme ile birlikte, erkek bekçilerin yalnızca erkek şüpheliler üzerinde arama yapabilmesi nedeniyle, kadın şüphelilerin aranması için kadın bekçilere olan ihtiyaç daha da belirginleşti. Bu düzenleme, kadın bekçilerin güvenlik güçlerinde daha aktif rol alabilmelerinin önünü açarken, toplumsal cinsiyet eşitliğini de güçlendirebilir. Yasada yapılan değişiklikle birlikte, yalnızca kişinin bekçilik yapabileceğine dair bir kısıtlama bulunmuyor. Bu, kadınların da bu meslek kolunda yer alabileceklerini gösteriyor. Şimdi, 2025 yılı başında yapılacak gözetim alımına çevrildi. Kadın gözlemcilerin işlemleri ile ilgili herhangi bir cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması, ilerleyen yıllarda bu alanda büyük bir ziyaretin habercisi olabilir.

Bekçilik Görevinde Yeni Dönem Başlıyor! Alımlar Ne Zaman Olacak?

Kadın gözlemcilerin göreve başlaması için 2025 yılında beklenen yeni alım dönemi, güvenlik sektöründe önemli bir değişim yaratacak. Bekçi alımları için başvuru şartları arasında, Türk vatandaş olmak, en az lise mezunu olmak ve bazı adli sicilde gösterileri sağlamak gibi önemli bölümler bulunuyor. Kadınların bu başvurularda yer alabilmesi, memurluk ve güvenlik birimlerinde cinsiyet dengesizliğine karşı atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.