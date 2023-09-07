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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), bu meslek gruplarına nitelikli ve pratik eğitim sunarak alanda yetişmiş profesyonellerin istihdam edilmesine katkı sağlıyor.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en yüksek gelir sağlayan ilk 5 meslek grubu şunlardan oluşuyor:

Pilotaj, Uçak Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Havacılık Elektrik Elektroniği ve Uçak Bakım Onarım bölümleri. Bu bağlamda, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulunan Uçak Mühendisliği Bölümü de büyük bir ilgi görüyor.

Üniversite, Türkiye'deki Uçak Mühendisliği bölümleri arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile en yüksek puan alan 5. sırada yer alıyor ve öğrencilere nitelikli eğitim vermek amacıyla kampüs içinde 5 farklı laboratuvar sunuyor.

SBTÜ Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, TÜİK'in 2022 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerine atıfta bulunarak, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranının yüzde 71.7 olduğunu ve en yüksek gelire sahip bölümlerin pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik elektroniği ve uçak bakım onarımı olduğunu belirtti.

Ayrıca, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin geleceğin havacılık ve savunma sanayi mühendislerini yetiştirmek için uygun bir yer olduğunu vurguladı.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği olmak üzere 2 fakülte bulunduğunu ve bu alanlarda öğrencilere nitelikli eğitim sağlamak için laboratuvarlar kurduklarını açıkladı.

Bu laboratuvarlar arasında aerodinamik testlerin yapıldığı bir rüzgâr tüneli, itki alanındaki derslerin uygulamalarının gerçekleştirildiği bir jet motoru ve uçuş dinamiği kontrolünün sağlandığı bir kontrol laboratuvarı gibi öğrencilere pratik deneyimler sunan donanımlar bulunuyor.

Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin eğitimde kaliteli ve uygulamalı bir yaklaşım benimseyerek öğrencilere büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

İHA