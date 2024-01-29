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Teknoloji dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan cep telefonları, zaman içinde birçok marka ve modelle kullanıcılarla buluştu.

Ancak, tüm zamanların en çok satan cep telefonları arasında genellikle eski modeller zirvede yer alıyor.

Dünyanın en çok satan telefonu: Nokia 1100

Şimdiye kadar en çok satılan telefonlar listesinin başında, 2009'da üretimi durdurulmadan önce altı yılda 250 milyondan fazla satış kaydeden Nokia 1100 yer alıyor.

İlk kitlesel pazar akıllı telefonlarıyla (Nokia E serisi ve ardından iPhone) aynı zamanda mevcut olmasına rağmen, 1100'ların fiyatı, temel işlevlere odaklanması ve cep boyutu, onu gelişmekte olan ülkelerde favori haline getirdi.

Serinin bir diğer modeli olan Nokia 1110, 248 milyon adet satarak listenin ikinci sırasında yer alıyor.

iPhone 6 serisi üçüncü sırada

Üçüncü sırada toplam 222 milyon adetle iPhone 6 ve 6 plus yer alıyor. Bu iPhone'ların 4,7 ve 5,5 inç ekranları, büyük ekranlı akıllı telefon çağını başlatmıştı.

Söz konusu modeller, şu anda Apple'ın en çok satan telefonları listesinde zirvede.

En çok satılan telefonların sonraki 17 sırası, Nokia ve iPhone'lar arasında bölünmüş durumda; yalnızca Samsung E1100 (11. sırada) ve Motorola Razr V3 (17. sırada) farklı markalar olarak listeye girebildi.

İşte dünya genelinde en çok satılan 10 telefon:

1. Nokia 1100 - 250 milyon



2. Nokia 1110 - 248 milyon



3. iPhone 6/6 Plus - 222 milyon



4. Nokia 105 Serisi - 200 milyon



5. iPhone 6S/6S Plus - 174 milyon



6. iPhone 5s - 165 milyon



7. Nokia 3210 - 161 milyon



8. iPhone 7/7 Plus - 160 milyon



9. iPhone 11 serisi - 159 milyon



10. iPhone XR / XS / XS Max - 151 milyon