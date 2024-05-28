İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere soykırım uyguluyor.

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıyı durdurması yönündeki kararına rağmen Gazze'nin güney kentinde büyük bir operasyon yürütüyor.

Son olarak İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına, 26 Mayıs'ta saldırı düzenledi.

Düzenlenen saldırıda en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi

Bölgede sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İsrail tanklarının, Gazze Şeridi'nin güney kenti Refah'ın merkezine girdiği bildirildi.

İnsanlık dramı başka bir boyuta ulaştı

Yaşananların ardından Refah'taki insanlık dramı başka bir boyuta ulaştı.

İsrail'in kuşatma altına alıp insani yardımların geçmesine müsaade etmediği Refah'ta, açlık tehlikesi baş gösteriyor.