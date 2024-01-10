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İŞKUR, iş arayışları olan kişilerle işletmeleri buluşturarak, istihdama aracılık ediyor.

İŞKUR, en fazla aranan mesleklerle ilgili istatistikleri, aylık "İstatistik Bülteni" adı ile paylaşıyor.

İŞKUR verilerine göre, işverenlerin en çok talep ettiği meslek grupları açıklandı.

2023 Aralık İstatistik Bülteni'ne göre İŞKUR aracılığıyla aralık ayında 138 bin 889 işe yerleşme gerçekleşti.

Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin 83 bin 407’si (yüzde 60,1) erkek, 55 bin 482’si (yüzde 39,9) kadın oldu.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise toplam 1 milyon 237 bin 26 işe yerleştirmeye aracılık edildiği bildirildi.

En fazla işe yerleştirme İstanbul'da

Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 255 bin 936 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 93 bin 844 kişiyle Ankara, 66 bin 382 kişiyle Bursa, 63 bin 621 kişiyle İzmir izledi.

Geçen yıl en fazla işe yerleştirme imalat sektöründe oldu

Verilen bilgilere göre Ocak-Aralık 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde gerçekleştirildi.

35 bin 177 engelli işe yerleştirildi

İŞKUR, Ocak-Aralık 2023 döneminde 464 bin 138 kadın, 457 bin 724 genç, 35 bin 177 engelli ve 251 bin 852 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

Aralık ayında 209 bin 645 açık iş alındı

Aralık ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 209 bin 645 oldu.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2 milyon 677 bin 6 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 1 milyon 141 bin 685 açık iş ile imalat sanayi sektöründe yaşandı.

En çok açık iş, “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde oldu.

Ocak-aralık döneminde en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek

1- Özel güvenlik görevlisi

2- Satış danışmanı

3- Turizm ve otelcilik elemanı

4- Konfeksiyon işçisi

5- Garson

6- Reyon görevlisi

7- Elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler

8- Market elemanı

9- Makineci (dikiş)

10- Kasiyer

Kayıtlı işsiz 2 bin 42 bin 451 kişi oldu

Aralık ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 42 bin 451 kişi oldu. Ayrıca kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 20,1’i 15-24 yaş grubunda gerçekleşti.