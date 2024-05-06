Van Büyükşehir Belediyesi’nde iş akitleri feshedilen işçiler, Hak-İş Sendikası Van İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaparak, işlerine iade edilmelerini talep etti.

Burada basın açıklaması yapan Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, “Van’da işinden edilen üyelerimize yenileri eklenmektedir. İpekyolu Belediyesinin başlattığı işçi kıyımına maalesef şimdi de Van Büyükşehir Belediyesi de katılmıştır. Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’de çalışan 400’ü aşkın üyemizin, hukuk dışı ve sözde gerekçelerle iş akitleri feshedilmiştir. Görünen odur ki, her iki şirkette çalışan emekçilerin pek çoğu yakın bir zamanda yavaş yavaş işsiz kalacaktır. Dün 400 işçi işten çıkarıldı, yarın kaç işçinin daha işine son verilecek belli değil” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLER TEDİRGİNLİK İÇERİSİNDE”

Akdeniz, işçilerin tedirginlik içerisinde olduğunu belirttiği açıklamasının devamında; “İş akdinin feshedilmesini gerektiren herhangi bir suç unsuru olmadan, sözden gerekçeler ve keyfi kararlarla insanlar işinden ediliyor. Van Büyükşehir ve iştiraklerinde çalışan arkadaşlarımız tedirginlik içerisindedir. Her gün, işten çıkarılma endişesiyle çalışıyorlar. Bu, tahammül edilebilecek bir durum değildir. Artık yeter! Van Büyükşehir çalışanları, her sabah işten çıkarılma endişesiyle işe gelmek, gün boyu huzursuz biçimde, güvensiz bir iş ortamında çalışmak, yarın acaba ne olacak kaygısıyla eve dönmek ve ertesi gün aynı endişelerle çalışmaya devam etmek istemiyorlar” diye kaydetti.

“KENDİNİZİ BU İNSANLARIN YERİNE KOYUN”

Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, “Lütfen, kendinizi bu insanların yerine koyun. İşin gerektirdiği hiçbir riskten çekinmeden gece-gündüz, kar-kış fedakârca, onuruyla, alın teriyle çalışarak, zor koşullarda aileleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan bu insanlar, işten çıkarılmayı hak etmiyor. Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal’a sesleniyoruz. Bu insanlar işten çıkarılmayı gerektirecek, aileleriyle birlikte cezalandırılmayı hak edecek ne yaptı? Sizden kamuoyunu tatmin edecek bir cevap bekliyoruz. Belediyenin ekonomik durumu, işçinin iş akdini fesih için gerekçe gösterilemez. Bunu samimi bulmuyoruz. Sizler, hizmet üretmek için bahane değil, çare üretmek zorundasınız. Sizler belediye çalışanlarına, gece başını yastığa koyduğunda yarın ne olacağım diye düşünmeyecek, endişeden uzak, huzurlu bir iş ortamı sağlamak zorundasınız. Van sizden bunu bekliyor” sözlerini kullandı.

“HİÇBİR GEREKÇE İŞÇİ ÇIKARMAYI MEŞRULAŞTIRMAZ”

Halkın hizmet beklediğini ve hiçbir gerekçenin çalışanları işten çıkarmayı meşrulaştırmayacağını söyleyen Fatih Akdeniz, “Hiçbir gerekçe, çalışanların ekmeğiyle oynamayı meşrulaştırmaz. Kamuoyuna açıkladığınız sözde ekonomik gerekçe, gerekçe değildir. Bu, minareye kılıf hazırlamaktır. Herkes biliyor ki; yeni işe alımlar için sözde gerekçelerle zemin hazırlanmaktadır.

Herkes biliyor ki, asıl amaç; mevcut işçi arkadaşların iş akitlerini feshedip yerine kendi partililerini almaktır. Başka bir deyişle; DEM Partilileri işe almak için yer açılmaktadır. Sayın Zeydan, Sayın Şedal, hukuksuz ve keyfi işçi kıyımına son verin. Herkesi kör, Van halkını sersem sanmayın. Yaptığınız adaletsizliktir; zulümdür, kıyımdır. İş barışını dinamitlemektir. Liyakatiyle çalışan emekçileri mağdur etmeye hakkınız yok” ifadelerini kullandı.

“İŞ BARIŞINI YENİDEN TESİS ETMEYE DAVET EDİYORUZ”

Hak-İş Sendikası Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı; “Büyükşehir Belediyemizin eşbaşkanlarını, işten çıkarılan arkadaşlarımızı geri işe alarak adaleti ve iş barışını yeniden tesis etmeye davet ediyoruz. Gelin, emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratmayın. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, bu haksız ve hukuksuz uygulamaların her anlamda takipçisi olacağız. Üyelerimize yapılan haksızlığa sessiz kalmayacak, her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz.”

Burada yapılan açıklamanın ardından işçiler, sendika öncülüğünde İpekyolu Belediyesine doğru yürüyüşe geçti.