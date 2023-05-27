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AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan ve Van’da kurucu merkez ilçe başkanlığı görevinde de bulunan Dinçer, 2019 yılında bazı bakan ve milletvekilleriyle birlikte AK Parti’den istifa etmiş, Deva Partisi’ne katılmıştı. AK Parti Van İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu bir toplantıyla yeniden AK Parti’ye geri dönen Dinçer, “yeniden yuvamdayım” yorumunda bulundu.

Gençliğinde Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar gibi Türkiye’nin en köklü fikir hareketleri içerisinde bulunan Dinçer, Milli Selamet, Refah, Fazilet ve AK Parti’de aktif siyasette bulundu.

Fazilet Partisinde il başkanlığı yaptığı sırada Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine AK Parti’nin kurucuları arasında yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti’nin Van Merkez İlçe Başkanı görevine atandığını belirten Dinçer, "İlk dönem milletvekilliği adaylığı için birçok arkadaşımız parti yönetiminden istifa ederek Meclis’te hizmet etmek istedi. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bana “sen burada kal” dedi. Ben de bunu “emir” kabul edip istifa etmeyerek teşkilattaki görevime devam ettim. 23. Dönemde ise Sayın Cumhurbaşkanımız; Milli Eğitim Bakanımız Sayın Çelik’i birinci, beni ikinci, Kerem Altun’u üçüncü, Kayahan Türkmenoğlu’nu dördüncü ve Gülşen Orhan’ı ise beşinci sırada aday gösterdi. Bizler Vanlı hemşerilerimizin desteği ve duasıyla milletvekili seçildik. Bu kadim kente çok büyük hizmetlerimiz oldu. Buna da bütün Vanlı kardeşlerim şahittir.” İfadelerine yer verdi.

Deva Partisi’ne geçişi ve istifası hakkında da konuşan Dinçer, “Kıymetli kardeşlerim 2019 yerel seçimlerinden sonra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntılar yaşandı. Bu nedenle yine AK Parti’nin içinden çıkan bazı arkadaşlarla “ülkenin sorunlarına bir çözüm bulabilir miyiz?” yol ayrımına gittik. Ancak kısa bir süre sonra hem fikri hem de kalbi ayrılık başladı. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminden önce istifa ettim ancak seçimden hemen sonra istifamı duyurdum.” Dedi.

Haber: Ömer Bildik