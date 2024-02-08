Kayseri'nin İncesu ilçesi Süksün Zafer Mahallesi'nde A.A.'nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yabancı uyruklu ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

4 yaralı

Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA