Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Malatya il başkanı iken 31 Mart yerel yönetimler seçiminde partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlerde yarışan Mehmet İlker Dönmezer, evde yatsı namazını kıldığı esnada, secdede iken kalp krizi geçirdi. Çocuklarının ambulansı araması ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Dönmezer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 çocuk babası olan 49 yaşındaki Mehmet İlker Dönmezer için Malatya Şehir Mezarlığında öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına HÜDAPAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Hamdullah Tasalı, Mahmut Şahin, parti sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi önceki dönem başkanı Osman Güder, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

Kılınan namazın ardından Dönmezer’in cenazesi Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hamidiye Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.