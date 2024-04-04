Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

2016’da yapılan operasyonlarda tutuklanan DEM Parti’nin Van adayı Abdullah Zeydan, 2022’de tahliye oldu. Karar, Yargıtay 3. Dairesi tarafından 2022’de onanırken, Zeydan seçilme hakkını da içeren memnu haklarının iadesi için başvuruda bulunmuş, bu talep Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 Nisan 2023'te kabul edilmişti.

Tüm bunlarla beraber, 29 Mart 2024’te, seçime 2 gün kala Adalet Bakanlığı, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmişti. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi de bu itiraza uyarak 29 Mart 2024'te, 31 Mart seçimlerinden sadece iki gün önce memnu hakların iadesi kararını iptal etmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’nin Van adayı olan Zeydan, seçimi kazanmış ancak Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve mazbatanın sonraki en çok oy alan, seçilme yeterliliğine sahip AK Parti’nin adayı Abdulahat Arvas’a teslim edilmesine karar vermişti.

Bunun üzerine DEM Parti mazbatanın AK Parti’nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine ilişkin kararın iptali için YSK'ya başvuruda bulunarak karara itiraz etmişti. İtirazı bugün görüşen YSK, Van'da mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi.