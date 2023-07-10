2023 seçimlerinden hezimetle çıkan tüm muhalefet partilerinde değişim rüzgarları esiyor...

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, seçimlerden sonra partisinin, hem seçimlerin muhasebesini yapmak hem de yenilenme ve değişim sürecini tamamlamak üzere, yoğun istişare ve değerlendirme toplantılarına başladığını kaydetti.

"Değişim ve yenilenme süreci"

Değişim, yenilenme ve örgütlenme hamlelerinin ikinci aşamasını uygulamaya başladıklarını dile getiren Günay, "Bugünden başlayarak 25 Temmuz'a kadar 8 bölgede bu tartışmaları, halkımızla ve toplumun geniş kesimleriyle yapacağımız toplantılarla yürüteceğiz. Partimiz şeffaf bir şekilde ve büyük bir cesaretle kendisini halkımızın değerlendirmelerine, eleştiri ve özeleştirisine açmıştır. Çünkü biz öncelikle kendi mücadelemize ve halkımızın ferasetine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

"Eylülde kongreyi toplayacağız"

Halk toplantılarından çıkan sonuçların, 20 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak çalıştay ve atölyelerde bir kez daha ele alınacağını bildiren Günay, ortaya çıkacak görüşler üzerinden konferansın ve kongre sürecinin yürütüleceğini aktardı.

Tespit, öneri ve eleştiriler ışığında çalıştay ve atölyelerde alt başlıklarıyla birlikte örgütlenme modellerine, siyaset biçimlerine ve siyasal genişleme hatlarına dair yol haritalarının belirleneceğini belirten Günay, şunları paylaştı:

"Atölye ve çalıştaylara yerelde bu tartışmaları yürüten arkadaşlarımızın yanı sıra akademisyen, aydın, yazar, konunun uzmanı kişiler de dahil edilecektir. Bu aşama tamamlandıktan sonra ağustosun ikinci yarısında genel konferansımızı toplayıp bütün bu tartışmaları sonuca erdirecek, nihayetinde de eylül başında kongremizi toplayacağız ve bu süreçten çıkardığımız derslerle birlikte yolumuza devam edeceğiz.

Başlattığımız sürece parti olarak çok büyük anlam yüklüyoruz. Her ne olursa olsun bu süreç, partimiz açısından yenilenmenin, örgütsel atılımın, güçlenmenin, kazanımlarımızı büyütmenin vesilesi olacak. Partimiz ve halkımız, her sıkıntılı süreçte Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmayı başarmıştır. Bizler, büyük mücadele birikiminin, tarihsel bir mirasın sorumluluğuyla hareket ediyoruz ve bunun ağırlığını taşıyoruz."AA