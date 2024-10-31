Havan Tanımı ve Anlamı

Tahta, bakır, plastik veya taş gibi üretilen havanlar, özellikle sarımsak ve baharatların ezilmesi için tercih edilirken, aynı zamanda sıcak suyun ısıtılmasında da işlevsel bir rol oynar.Havan, mutfakta yiyeceklerin dövülmesi veya ezilmesi için kullanılan bir kap değişikliği yanı, Parçalardaki katı parçacıkların sıvı içerisinde dağıtılmasını sağlamak için kullanılabilir. Kapaklı bir yapıya sahip olmakla birlikte, bir tokmağı mevcut ve bu tokmak yardımıyla, havanın içine konulan özellikleri kolayca ezilerek toz haline getirilebilir. Mutfak dışında bazı yöresel yemeklerde ve özel tarifelerde havan kullanımı yaygındır.

TDK'ya Göre Havan

Türk Dil Kurumu'na göre havan, sarımsak, baharat gibi çeşitlerinin dövülmesine yarayan, tahta, metal veya plastikten yapılmış bir kap anlamına gelir. Havanın bu tanımı, onun mutfağındaki önemli işlevi ve çok yönlülüğünü gözlerin önüne seriyor. Hem geleneksel tariflerin vazgeçilmezi hem de modern mutfakların olmazsa olmazı olan havan, mutfakta yer alan pek çok önemli ekipmanın arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.