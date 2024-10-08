Meslek Gelirleri; Hangi Alanda Kazanılıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, Temmuz 2024 itibarıyla 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama brüt maaşı bin 102 dolar (36 bin 188 lira) olarak belirlenmişken, bazı sektörlerdeki maaş artış oranları göz kamaştırıcı bir şekilde yüzde 90'lara kadar çıkarken, diğer bazı alanlarda bu oran sadece yüzde 39 ile sınırlı kalmış durumda.

Hangi Sektörler Zirveye Oynuyor?

Ücretlerin en yüksek olduğu sektörler arasında hava yolu taşımacılığı öne çıkıyor ve ortalama maaşı 3 bin 378 dolara ulaşarak sektördeki rekabetin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Ham petrol ve doğalgaz çıkarımının 3 bin 146 dolarla ikinci sırada yer alması, enerji sektörünün güçlü konumunu bir kez daha pekiştiriyor. Üçüncü sırayı ise 2 bin 888 dolarla kömür ve petrol imalatı alırken, finansal hizmetler ve bilimsel araştırmalar da sırasıyla 2 bin 496 ve 2 bin 437 dolarla dikkat çekiyor.Öte yandan, eğitim ve tekstil sektörleri, ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor. Eğitim alanında çalışanlar için ortalama ücret bin 10 dolar iken, bu sektördeki artış oranı sadece yüzde 39,8 olarak kaydedilmiş. Bina inşaatında 766 dolar ve giyim eşyası üretiminde 738 dolarla bu durum daha da belirginleşiyor. Perakende sektöründeki çalışanların ortalama geliri ise 859 dolar olarak belirlenmiş ve bu sektördeki artış oranı yüzde 48,1 seviyelerinde kalıyor. Bu veriler, hangi mesleklerin ekonomik olarak daha az cazip olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.