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Veteriner ekipleri, sağlık taraması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor. 2023 yılında binlerce hayvanı tedavi eden ekipler, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kentin farklı mahallelerinden gelen ihbarlar doğrultusunda veteriner hekim öncülüğünde teknik ekiple birlikte vakaları bulunduğu konumdan alıp getirdikleri hayvan kliniğinde gerekli tedavileri ve tetkikleri yapılarak gözetim altına aldı.

2023 yılında 3 kediye kalp masajı yaparak tekrar hayata döndüren veteriner ekip, sosyal medyada da büyük takdir toplamıştı. Ekipler gelen ihbar üzerine can dostlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.