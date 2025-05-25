Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığı tarafından Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi’nin ev sahipliğinde tarihi Meydan Medresesi'nde "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" düzenlendi. Yaptığı konuşmada çalıştaya 7 farklı ülkeden akademisyenler ve üniversite temsilcilerinin katıldığını belirten Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili Ali Çelik, bu uluslararası katılımın kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Vali Çelik, bu katılımla Hakkari'nin eğitim, kültür ve turizm alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde görünür olmasının hedeflendiğini söyledi. Hakkari'nin zor bir coğrafyada yer aldığına dikkat çeken Vali Çelik, bu coğrafyanın yaşamı zorlaştırdığını ancak bölge insanının bu zorluklara karşı büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Konuşmasında kentteki huzur ve güven ortamına da vurgu yapan Vali Çelik, Hakkari'nin insanların birbirine güven duyduğu, huzurun hakim olduğu bir şehir olduğunu ifade ederek, "Çalıştay bu mücadelenin kültürel ve akademik bir başlangıcıdır. İnsanlarımız birbirini tanır, muhabbetle selamlaşır. Bu da kentin barışçıl yapısını gösterir" dedi.



Uluslararası Üniversiteler Konseyi, Hakkari'nin paydaşı oldu

Vali Çelik, 100 üniversiteye hitap eden ve 32 ülkede örgütlü olan Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin artık Hakkari'nin çözüm ortağı olduğunu açıkladı. Vali Çelik, "Yaklaşık 40 misafirimizi bugün itibarıyla Hakkarili sayalım. Doğdukları yer neresi olursa olsun ikinci şehirleri artık Hakkari olsun" dedi.

Çalıştaya katılan 7 ülkeden akademisyenler ve üniversite temsilcileri de söz alarak, etkinliğe dair görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, Hakkari'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin geleceği için yapılabilecek akademik ve kültürel iş birliklerini değerlendirdiler.