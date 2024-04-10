İsrail, Ramazan Bayramı'nda da Gazze'yi kana buladı..

İsrail ordusu, Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

SaldırıdaHeniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Oğulları ve torunları hayatını kaybetti

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hakan Fidan başsağlığı diledi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın, Heniyye'ye İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 oğlu ve torunları için başsağlığı dilediği bildirildi.