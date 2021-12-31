Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor? 2022 Çeyrek bilet ödülü ne kadar?

Yılbaşının gelmesiyle beraber milli piyango bileti alanlarda heyecanla büyük çekilişin yapılmasını bekliyor. Şanslı rakamlar hangi bilette herkes bunun merakında. Peki yılbaşı milli piyango çeyrek bilet ne kadar verilecek?

YILBAŞI ÇEYREK BİLET NE KADAR VERİYOR 2022? ÇEYREK BİLET ÖDÜLÜ NE KADAR?

Milli Piyango'nun 2022 yılı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması durumunda bir kişi 30 milyon TL ödül kazanacak. Tam biletin isabet ettiği kişi 120 milyon TL'lik ikramiyenin tamamına sahip olacak.