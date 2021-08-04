VASKİ'den Önemli Açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Başkale ilçesinde 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğle saatlerinde sonra etkili olan sağanak yağış sonrası ilçe merkezinde meydana gelen sel ve su taşkınları sonrası İspiriz Dağı kaynağından alınan ve Tepebaşı ve Yeni mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 110’luk içme suyu isale hattının 7 kilometrelik kısmı ağır şekilde zarar görmüştür. Hattın onarımı için yola çıkan ekiplerimiz, zorlu coğrafi şartlar ve engebeli arazi şartları nedeniyle malzemelerini sırtlayarak arızanın meydana geldiği noktaya yürüyerek ulaşmıştır. Zorlu coğrafi şartlar nedeniyle iş makinelerinin kullanılamadığı arıza noktasında, insan gücüyle onarım çalışmaları ivedilikle devam etmektedir. İçme suyu isale hattının tamamının değişmesi veya onarım çalışmalarının uzun sürmesi göz önünde bulundurularak, arızanın ilk anından itibaren kesintiden etkilenen mahallelere tankerle su ihtiyacı karşılanarak devam etmektedir” denildi.