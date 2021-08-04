VASKİ'den Önemli Açıklama
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkale ilçesinde 2 Ağustos 2021 tarihinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle ilçe merkez mahallelerini besleyen 110’luk içme suyu hattı arızasını gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.
GÜNCEL 04.08.2021, 16:38
Çift maaş 2 gün önce
Yoğun çaba sarfediyormuş ışın ne 7 bin maaş al çalıma milleten akmayan şu dan bile para all faiz all arsada olunca çaba veriyorum bi kere baskale hafızı ye mah sular yılardır akmiyor
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