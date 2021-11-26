Vanlı esnaf kan ağlıyor! “Kızıma baktığım zaman gözlerim doluyor” 

Dolar kurundaki artış ve ekonomik krizden dolayı hem vatandaşlar hem de esnaflar çok etkileniyor. Krizden etkilenen esnaf ya kepenk kapatıyor ya da ürünlere gelen zamlarla boğuşuyor. Van'da da bu sorunlarla başa çıkmaya çalışan esnaflar zor günlerden geçiyor. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan 37 yıllık kahvehaneci Ahmet İzci, ekonomik krizden dolayı geçinemediğini ve çok zor günler yaşadığını belirtti. İzci, evine ekmek götüremediğini dile getirerek, “Şu an büyük bir kriz var. Çaya 2 lira fiyat verildi ama ben insanlara 2 lira diyemiyorum. 17 TL’ye aldığım şeker şimdi 47 TL oldu. 19 TL’ye aldığım çay şimdi 43 TL’ye çıktı. Tüp 200 TL oldu. 37 yıllık esnafım günlük ekmeğimi eve götüremiyorum. Görüyorsunuz koskoca büyük bir kahvehanede 1 kişi bile yok. Günlük giderim 400 TL, günde 100 TL kazanamıyorum. 5 eleman çalıştırıyordum, hepsini çıkarmak zorunda kaldım” dedi.

‘Vicdanen rahatsız oluyorum’

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kızına karşı vicdanen rahatsızlık duyduğunu ifade eden İzci, “Ben öğrenci okutuyorum. Akşam eve gidip 13 yaşındaki kızıma baktığım zaman vicdanen çok rahatsız oluyorum. İstediklerini alamıyorum. İstediği harçlığı veremiyorum. Çok başarılı bir öğrenci ama geçen gün öğretmenlerini aradım, okutamayacağımı söyledim. Ben kızıma baktığım zaman benim gözlerim doluyor çünkü bir baba olarak vicdan azabı çekiyorum. 5 ekmek aldığın zaman günde 10 TL yapıyor, alamıyorum. Akşam eve aç gidiyorum, yemek yedim diyorum, halbuki açım. Oğlum İskenderun’da askerlik yapıyor, bugün para istedi bir arkadaşımdan borç alıp 150 TL gönderdim” ifadelerini kullandı.

‘Herkes elini vicdanına koysun’

İzci, Van’daki milletvekillerinin kendilerini ziyaret edip dertlerini dinlememesinden dert yanarak, “Bu ülkenin sonu ne olacak? Herkes elini vicdanına koysun, o şekilde hareket etsin. Yazıktır, günahtır. Kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Kimse halimizi anlamıyor. Kaç tane milletvekilimiz var, hangisi bir gün esnafı ziyaret etmiş? Hangi gün birisi gelip halimizi sordu? Gelsinler genel durumumuzu görsünler. Biz de bilelim ki arkamızda vekillerimiz var. O da yok” diye konuştu.

‘Fakir yok, aç var’

Yetkililere seslenen İzci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eskiden bir zengin vardı, bir de yoksul. Şimdi bir zengin var, bir de aç var. Fakir yok, aç var. 1970-1980'li yıllara döndük. Ben tüp, ekmek kuyruğu beklediğimi biliyorum. O günlere geldik. Yetkililer sesimizi duysun. Biz kimseden para istemiyoruz. Bu gidişata bir çözüm bulsunlar. Tek kendim için değil bütün halk için konuşuyorum.”

Fatma Polatcan / WanHaber.com