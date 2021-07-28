Van’da sel nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yağış sonrası oluşan sel nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

GÜNCEL 28.07.2021, 20:07
Van’da sel nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Van’da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın sele dönüşmesi nedeniyle Van-Hakkari karayolunun Güzeldere bölgesinde sel meydana geldi. Sel nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ise mahsur kaldı. Bölgede çalışmalar aralıksız devam ederken, çok sayıda sürücü ve yolcu ise sel sularının durmasını bekliyor.

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