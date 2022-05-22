Van’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Van’ın İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta gümrük kaçağı alkollü içki ve sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğün yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen ortak çalışmada; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 350 şişe gümrük kaçağı oldu değerlendirilen alkollü içki ve 160 paket sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.
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