Van’da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğün yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen ortak çalışmada; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 350 şişe gümrük kaçağı oldu değerlendirilen alkollü içki ve 160 paket sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.