Van TSO yeni başkanı belli oldu! İşte yeni başkan

Van'da uzun süredir gündemden düşmeyen Van TSO 1. Meslek Komitesi ve Meclis Üye seçimi Cumartesi günü Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. 9'ar grup kazanan Mevcut Başkan Necdet Takva ve Zahir Kandaşoğlu arasında kıyasıya geçen seçim sonrası, 79 oy alan Necdet Takva, 10 grupta kazanarak yeniden Van TSO Başkanı oldu. 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen seçim sonrası Beyaz Liste 10 grupta, Mavi liste ise 9 grupta galip gelmişti.

Seçim sonrası Mavi listenin yaptığı itirazlar önce ilçe, ardından il seçim kurulu tarafından kabul edilerek, 1. Gruptaki seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti. Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Meslek Grubu olan Tarım ve Hayvancılık Grubu seçimleri Cumartesi günü ticaret odasında yapıldı. Sabah 09.00'da başlayan seçimler, 17.00'de sona endi.

YENİ BAŞKAN NECDET TAKVA

Resmi olmayan sonuçlara göre, Van TSO seçimlerini kullanılan 161 oyun 79'unu alan mevcut başkan Necdet Takva kazandı. İptal edilen 1. Tarım ve Hayvancılık grubunda yapılan sayımlardan sonra 19 gruptan 10 grubu alan Mavi listenin adayı Necdet Takva seçimin galibi oldu.

1. MESLEK GRUBU OY SONUÇLARI

Mavi liste adayı Zahir Kandaşoğlu: 77

Beyaz Liste adayı Necdet Takva: 79

Kırmızı Liste adayı İzzet Çoban: 3

Geçersiz: 2

Kentin önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri, böylelikle tamamlanmış oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Necdet Takva, kendisini yeniden bu göreve getiren üyelere teşekkür etti.

Van Bölge Gazetesi