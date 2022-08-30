Van TSO Başkan Adayı Kandaşoğlu'ndan ittifak sinyali

Van’da Ekim ayında yapılması beklenilen Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için bir biriyle yarışan 5 aday seçim çalışmalarına başladı. Bir taraftan esnaf ziyaretleri, diğer taraftan toplantılar ve seçim ofislerinin açıldığı Van’da gözler Ekim ayına çevrildi. Van TSO Başkanlığı için yarışan beş adayın ittifaka girecek mi konusu konuşulurken Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı ve aynı zamanda Beyaz listede Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Adayı olan Zahir Kandaşoğlu tekliflere açık olduğunu söyledi.

Kandaşoğlu yaptığı açıklamada, “Önümüzde yapılacak seçim bir meslek odası seçimidir. Esnaf ve tüccarlarımızı ilgilendiren bir seçimdir. Bu seçim için ittifak çağırısında bulunan büyüklerimiz var, esnaf ve tüccarlarımızın birçoğu da yine ittifak çağrılarında bulunarak 5 adayın çok olduğunu dile getiriyor. Biz her şeye açığız, yapılacak ittifak tekliflerine elbette Van için açığız.

İttifak’a girecek adaylarımız için kapılarımız açık, bir teklif ve önerileri varsa oturup konuşalım. Bizim kimseye kapılarımız kapalı değildir. Bu bir meslek odasıdır, meslek odasına nasıl daha iyi bir şekilde hizmet ederiz, daha iyi nasıl bir kalite oluştururuz, esnaf ve tüccarlarımıza nasıl daha iyi sahip çıkarız düşüncesiyle yola çıktık.

Bizim kimseyle bir hesabımız yok, kinimiz yok, düşmanlığımız yok. bu halkın arasında olan genel bir seçim değil esnaf ve tüccarlar arasında yapılan bir seçim, esnaf ve tüccarlarımız bilinçli insanlardır, hepsi yönetici konumda, kendi şirketlerinin patronudur. Esnaf ve tüccarımız her zaman ne yapacağını iyi bilen bir kitledir. Bu kitleye kimse yol gösteremez ve kimse akıl veremez, herkes bir yöneticidir, bu nedenle esnaf ve tüccarlarımıza da saygı duymak zorundayız” dedi.

Van Basın