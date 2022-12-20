Van Teknokent’in projesine destek…

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü ve Van Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimleri verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır. BiGG programı yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesini amaç edinen üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda 450 Bin TL’ye kadar desteklenmektedir. TÜBİTAK tarafından ilan edilen sonuçlara göre 37 konsorsiyum Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile yürütülecek birinci aşama sürecinde Van Teknokent de uygulayıcı kuruluş olarak hizmet verecektir.

Teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri olan ve Programın Uygulama Esaslarında yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının başvuruları Van Teknokent tarafından toplanacak, değerlendirilecek ve Van Teknokent bünyesinde yer alan StartOne Kuluçka Merkezi ile girişimcilere BİGG desteği sürecinde mentorluk, eğitim, birebir danışmanlık, proje hazırlama, hızlı prototipleme destekleri verilecektir. Başarılı girişimciler ise onaylanarak ikinci aşama başvurusu için TÜBİTAK’a yönlendirileceklerdir” dedi.

Rektör Şevli konuşmasının devamında, “BİGG Anadolu markası altında gerçekleştirilecek proje Van Teknokent ve Kapadokya Teknopark iş birliği ile TÜBİTAK’a sunulmuştur. Proje kapsamında 11 üniversite ve 5 şirket ile çeşitli konularda iş birlikleri kurulmuştur. Bu desteğin kazanılması ile Van’da TÜBİTAK BİGG desteği kapsamında uygulayıcı kuruluş hizmeti verilecektir.

Van ve bölge illerinde yaşayan teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimciler Van Teknokent’ten kolay ve hızlı BİGG desteği temin edebileceklerdir. Bu sayede bölgemizdeki teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerinin artması, teknoloji tabanlı işletme sayısının artması ve sonuç olarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunulması mümkün olacaktır.

Tüm girişimci adaylarını ve girişimcileri BiGG programına başvuru yapmaya davet ediyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Teknokent olarak özellikle teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek adına yürüttüğümüz yapısal projeler başarılı sonuç vermeye devam etmektedir. TÜBİTAK tarafından ikinci kez Van Teknokent’e sağlanan destek bu gayretlerin bir sonucudur, projeyi hazırlayan Van Teknokent ve Kapadokya Teknopark ekiplerine teşekkür eder, projenin başta Van olmak üzere tüm bölge illerine hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi