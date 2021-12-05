Van İşkur’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri 

İş Kulübü Van ile Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Aş arasında planlanan 42 kişilik Engelli Müşteri Temsilcilerine yönelik düzenlenen İş Kulübü çalışmaları tamamlandı.

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Hidayet Kişi, engelli vatandaşların istihdamı için 4857 İş Kanunu’nun 30.Maddesinin yalnızca Kamu İş Yerleri için değil, özel sektör için de bir zorunlu olduğunu ve tüm işverenlerimizin bu hassasiyete dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Van işgücü Piyasasına Katma değer sağlayacak her proje ve çalışmada sektör temsilcilerinin yanında olduklarını ve sürekli istihdamın sağlanması noktasında il Müdürlüğü olarak tüm paydaşların çalışma hayatında kurs, program ve projelerimizle destekleyeceklerini belirtti. Ayrıca ilde en çok engelli istihdam eden Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.ş yöneticilerine ve yetkililerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Bu kapsamda Kulüp liderleri olan İş ve Meslek Danışmanları Ali Çınar ve Derya Aslanoğlu tarafından Engelli Müşteri Temsilcilerinine genel yetenekleri, kişilik özellikleri ve mesleki eğilimleri test edilerek kendini tanıma noktasında bilgiler verildi. İmaj yönetimi, Özgeçmiş oluşturma, rol oyunları ve mülakat simülasyonları ile iş arama becerileri, uygulamalı gerçekleştirildi. Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.ş Engelli İşe Alım Uzmanları Sn Umut Karadaş ve Bora Yıldırım, Kulüp Çalışmalarının personellerinde motivasyon oluşturduğunu ifade etti.

İş Kulübü eğitime katılan Engelli Müşteri Temsilcilerine İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar ve Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.ş Engelli İşe Alım Uzmanları Umut Karadaş ve Bora Yıldırım tarafından katılım belgeleri takdim edildi.