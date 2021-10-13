Van'ın büyük çilesi: Ulaşımın kâbusu minibüs şoförleri!

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Van, 1 milyon 149 bin nüfusuyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kenti. Çevre illerden de göç alan Van’ın nüfusu hızla artıyor. Büyüyen ve tercih edilen bir kent olmasına rağmen Van’ın sorunları da bitmek bilmiyor. Van'ın bilinen en önemli sorunu olan ulaşım, bir türlü çözüme kavuşmuyor. Şehir merkezinde yolcu taşıma hizmeti veren minibüs şoförlerinin yarattığı problemler vatandaşları çileden çıkarırken, şikayetlerin ardı arkası da kesilmiyor. Şoförlerin vatandaşlara karşı kaba davranışlarının yanı sıra, minibüslerin fazla yolcu alması, yolcular minibüslere binmeden veya inmeden hareket edilmesi, şoförlerin görev esnasında sigara ile telefon kullanması ve trafik kurallarını hiçe sayılması gibi problemler kentte gün geçtikçe etkisini arttırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan vatandaşlar, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini dile getiriyor.

‘Nezaketsiz hareketler’

Van'da yaşayan Sidar Alkan, şoförlerin uyarıldıklarında kaba davrandıklarını dile getirdi. Ayrıca Alkan, şoförlerin araç kullanırken sigara ve telefon kullandığını belirterek, “Gitmek istediğimiz yere sürekli ayakta gidip geliyoruz. Fazla yolcu alımı olduğunda ve şoför uyarıldığında şoförün kaba saba hareketleriyle karşılaşıyoruz. Nezaketsiz hareketler ve argo kelimeler kullanılıyor. Arabanın hızını keyfi durumlarına göre belirlemeleri, kırmızı ışıkta geçmeleri biz Van halkını çileden çıkarmış durumda. Çoğu şoför, araç kullanırken sigara ve telefon kullanıyor, bu davranışlarıyla biz yolcuların canını tehlikeye atıyor” dedi.

‘Eğitim alsınlar’

Alkan, minibüs şoförlerinin eğitim alması gerektiğinin altını çizerek, “Bu tür şoförler, ehliyet ve SRC Belgesi alırken belirli eğitim ve sınavlardan geçtikleri gibi, vatandaşlara olan davranışlarıyla ilgili de bir eğitim almalılar” diye konuştu.

‘Kural tanımıyorlar’

Şoförlerin aşırı sürat yaptıklarını vurgulayan Ö. D. adlı vatandaş, “Minibüsler almaları gereken yolcu sayısından fazla yolcu alıyorlar. Araçtaki yolcularla üslupsuz şekilde konuşuyorlar. Özellikle sabah saatlerinde işe gitmesi gereken yolcular çok oluyor, bu nedenle minibüslerde ağzına kadar doluyor. Yetmezmiş gibi yolcu daha arabaya binmeden şoför hareket ediyor, o an yolcu düşüp yaralanabilir. Biz, şoförlere hatalarını söylediğimiz zaman, bize ‘Gidin nereye isterseniz oraya şikayet edin, beğenmiyorsanız arabadan inin’ diyorlar. Bir yolcu için trafiği tehlikeye sokup aşırı sürat ve ışık ihlalleri yapıyorlar. Diğer minibüslerin önüne geçmek istedikleri için güzergâh değiştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Çözüm bulunsun’

Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyleyen Ö.D. adlı vatandaş sözlerini şöyle tamamladı:

“Defalarca kez gerekli mercilere müracaat ettiğimiz halde, şikayet etmemize rağmen bir çözüm bulunmadı. Biz, yetkililerden konuyla alakalı en kısa sürede bir çözüm bulmalarını ve hatalı şoförlere caydırıcı cezalar verilmesini istiyoruz.”