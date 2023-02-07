Van'daki toplu taşıma araçlarından güzel hareket

WanHaber - Haber Merkezi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve beraberinde 10 ili de etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük deprem tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. Çoğu ilde ciddi hasarlar meydana gelirken depremzedeler maddi manevi büyük bir zarara uğradı. Son açıklamalara göre 3 bin 432 kişi hayatını kaybederken 21 bin 103 kişi yaralandı. Deprem bölgesine her yerden yardımlar gitmesinin yanı sıra, Van'daki belediyeler aracılığı ile deprem bölgesi için bir çok yardım tırı gönderildi.

Van'daki bazı toplu taşıma araçları da bu felakete kayıtsız kalmadı. Gün boyunca elde edecekleri kazançlarını deprem bölgesine göndereceğini duyuran araç sahipleri, ''Onları en iyi biz anlarız. 1 il değil, 2 il değil. Devletimiz hangi birine yetişsin? Bizlerde üzerimize düşeni yapmalıyız. Gönüllü arkadaşlarımız oraya yardıma koştu, bizlerde buradan maddi destek toplamaya çalışıyoruz. Hep birlikte bu acı dolu günleri geride bırakacağız'' dedi.

Vanlı vatandaşlar toplu taşımanın elde edeceği kazançlarını deprem bölgesine göndermesini güzel bir hadise olarak değerlendirerek ''Van depreminde tüm Türkiye yanımızdaydı. Böyle bir günde kimin elinden ne geliyorsa yapmalıdır. Bugün ki toplu taşımanın da elde ettikleri kazançları deprem bölgesine göndermeleri de yerinde bir hareket. Hepsine teşekkür ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.