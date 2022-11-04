Van'daki sanayi esnafları iş yeri sahiplerinden merhamet bekliyor

Van Sanayi Sitesi esnafı, iş yeri sahiplerinden kira artışı konusunda duyarlı olmalarını istedi.

GÜNCEL 04.11.2022, 00:10
Van'daki sanayi esnafları iş yeri sahiplerinden merhamet bekliyor

Van Sanayi Sitesi esnafı, iş yeri sahiplerine ‘kira’ konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Emrah Doğan isimli esnaf, iş yeri sahiplerinin kiraları kafalarına göre belirlediğini ileri sürdü. Doğan, “İstenilen kira rakamını vermediğimizde bizi iş yerinden çıkarıyorlar” dedi.

Bazı dükkan sahiplerinin kontrat yapmak istemediğini belirten Hakan Tuna isimli esnaf ise, “Yapılan sözleşme şartları neyse ona uyulmasını istiyoruz. Hem biz hem de iş yeri sahipleri birbirimizi kollamalıyız. Sonuçta hem bizim hem de iş yeri sahiplerinin ailelerine karşı sorumlulukları var ama sözleşme olmayınca iş yeri sahibi gelip ‘kirayı 2 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıyorum’ diyebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Ödediğimiz kiraların bedelinin 3 katı bizden isteniyor”
Şu anda ödedikleri kiranın üç katının istendiğini ifade eden Emre Polat isimli esnaf da, “İstenen kirayı kabul etmediğimizde ise iş yerinden çıkarılmakla tehdit ediliyoruz. Kontratı olmayan arkadaşlarımız çok zor durumda kalıyor” diye konuştu. İHA

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