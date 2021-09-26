Van'daki metruk yapılar yıktırılıyor

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Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son zamanlarda artan göçmen kaçakçılarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Van'da 'Şok Ev' olarak nitelendirilen ve son zamanlarda fahiş fiyatlara göçmenlere kiraya verilen metruk evlerin yıkımı sürüyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbekir Mahallesi'nde tespit ettiği 5 metruk yapıyı yıktırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Van İl Emniyet Müdürlüğü "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, İlimiz genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" ile mücadele kapsamında; 25 Eylül 2021 günü İlimiz İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesinde düzensiz göçmen şahısların barındırılmasında kullanılan ve Şok Ev diye tabir edilen 5 adet içi boş metruk yapının Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüz ekipleri nezaretinde yıkımı sağlanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.