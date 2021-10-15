Van'da yönetilemeyen toplu yaşam alanları sorunu ortadan kalkıyor

Van’da ilk resmi ve alanında uzman ekiple bina ve site yönetim firması SEHA Bina ve Site Yönetimi Van’da hizmet vermeye başladı. SEHA Bina ve Site Yönetimi Yetkili Müdürü Cezmi Demir konu ile ilgili Şehrivan Gazetesine açıklamalarda bulundu.

"SEHA, VAN’IN İLK YÖNETİM ŞİRKETİDİR"

SEHA Bina ve Site Yönetimi Yetkili Müdürü Cezmi Demir Şehrivan Medya grubuna yaptığı açıklamada bina ve site yönetimi uzmanlık isteyen bir iş kolu olduğunu belirterek; “Benim asıl mesleğim inşaat teknikerliği arkadaşlarımızın tercihi üzerine SEHA Bina ve Site Yönetimi'nin sorumlu müdürlüğü görevine başlamış olduk. Yöneticilik sevdiğim ve tercih ettiğim bir iş. Şirketimiz 2019 yılında SEHA Bina ve Site Yönetimi olarak hizmete başladı. Ticaret sicil müdürlüğündeki ilk yönetim şirketidir. SEHA’nın kelime anlamı ‘cömert’ demektir. Kucaklayıcı demektir, alçak gönüllü gibi manalara da gelmektedir. Kanaatimce, biz de şirket bünyesindeki herkes alçak gönüllü olarak memlekete hizmet vermeye çaba göstereceğiz. SEHA Bina ve Site Yönetimi Van’ın ilk yönetim şirketidir. Ticaret sicil müdürlüğünde ilk kayıt SEHA yönetimine aittir.” dedi.

"SEHA SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN VARDIR”

SEHA Bina ve Site Yönetimi’nde her departmanın kendi içinde yapılanması ve uzman bir ekibi olduğunu belirten Demir; “SEHA yönetiminin şirketinden bahsedecek olursak. Bünyemizde departmanlar var. Bu departmanlarımızda her departmanın kendi içinde çalışması var. Hukuk departmanımız, mimarlık - mühendislik departmanımız, inşaat danışmanlık departmanımız, saha denetimi, halkla ilişkiler departmanımız ve şirket iç muhasebe departmanımız var bu departmanların tamamı sadece yönetim işlerimize ilişkin olup bu noktada şirket içi hizmet vermektedir. Malumunuz olduğu gibi Van çok güzel bir şehir ve çok hızlı bir şekilde de büyüyor. Hızlı bir şekilde betonlaşarak yapılaşıyor. Dolayısıyla hızlıca kentleşen bir şehirde çokça sorunlar meydana gelebiliyor. SEHA işte bu anlamda tam olarak bu sorunların çözümü için vardır. İnsanlar güzel bir yönetim için SEHA yönetime başvuruyorlar.

“ÇOK SAYIDA TEŞEKKÜR TELEFONLARI ALIYORUZ”

Şuanda tabelalarımız asılı olduğu, ya da yönetmiş olduğumuz kurumsallıkla yönetmiş olduğumuz binalarda, sitelerde, apartmanlarda emin olun çok sayıda teşekkür telefonları alıyoruz. Çünkü çok farklı bir yönetim anlayışımız var.

“ÇOK FAZLA TALEP VAR”

Evet şehrimiz biraz hızlı betonlaşıyor ama bunu da çevreye güzel bir peyzaj çalışmasıyla cazip hale getirmeye çalışıyoruz. İşte bu tür sorunların olduğu yerde SEHA çözüm buluyor. Çok fazla talep var insanlar geliyor aidat sıkıntıları var, yönetici sıkıntıları var, görevli sıkıntıları var, temizlik sıkıntıları var, bakım-onarım sıkıntıları var, ve bunu yapabilecek her kalemde insana şeffaf bir şekilde yapabilecek insana ya da firmaya ulaşmak gerçekten zordur. Tek bir yönetici olduğunda yani oturan mali yönetici olduğunda çünkü bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman bize bir sorunla gelindiği zaman bu sorun bir tek elle yapmıyoruz, ilgili birim ilgilendiği için o işte çok daha kısa ve az maliyetle karşılanmış oluyor. Az maliyetle karşılandığı için bu da hem bize hem de sitede oturan sakinlere çok külfetli değil de az külfetli oluyor. Tam olarak bütün bunlar elzem olduğu için bu memlekette ve bu sorunlar olduğu için SEHA var. ifadelerini kullandı.