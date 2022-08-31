Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban mevkiinde meydana geldi. Tatvan istikametinden Van’a seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DJA 263 plakalı Fiat Egea marka otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye, sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar görevliler tarafından çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.