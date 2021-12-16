Van'da şüpheli paket alarmı!
Van'da şüpheli paket alarmı Van’ın en işlek caddelerinden biri olan Maraş caddesine sabah saatlerinde bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri kontrollü bir şekilde patlattıkları şüpheli paket boş çıktı. Olay saat 11:00 sıralarında Maraş caddesi Elit Word mevkiinden meydana geldi. kaldırıma bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli paketin boş çıkması üzerine cadde trafiğe açıldı. VAN EKSPRES
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