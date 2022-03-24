Van'da kışlık lastiğini erken değiştirenler, yolda kaldı

Van'da özellikle son günlerde etkili olan kar yağışı, geçtiğimiz günlerde sıcak havaya aldanıp kış lastiklerini erken değiştiren sürücüleri olumsuz etkiledi. Karlı havaların sona erdiğini düşünerek kış lastiklerini erken çıkaran birçok sürücü, durumdan olumsuz etkilendi.

Oto lastik tamircileri ise sürücülere uyarılarda bulunarak, sıcak havalara aldanmamaları gerektiğini ve Nisan ayına kadar kışlık lastiklerin çıkarılmamasına dikkat çektiler.

SÜRÜCÜLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Kışlık lastiklerin henüz kesinlikle çıkartılmaması gerektiğini belirten lastikçiler, kışlık lastiklerin hava sıcaklıklarına göre genleşme göstererek yol tutuşu sağladığını ifade ettiler. Van'da da bazı sürücülerin sıcak havaya aldanarak kışlık lastikleri çıkarmaya başladığını belirten lastikçiler, özellikle son günlerde etkili olan kar yağışından kaynaklı bu sürücüleri olumsuz etkilediğini vurguladılar.

Ülke genelinde olduğu gibi Van'da da hava sıcaklıkları sürekli değişiklik gösteriyor. Bazı günler baharı anımsatırken bazı günlerde kara kış etkisini gösteriyor. Yağışlı geçen günlerin ardından gelen bahar havası birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Karşılaştıkları hava şartları karşısında kafa karışıklığı yaşayan sürücüler ise lastik değişimi konusunda kararsızlık yaşıyor.

Kışlık lastikler konusunda kararsızlık yaşayan sürücüleri uyaran lastikçiler, değişim yapılmaması gerektiğini söyledi. Kışlık lastiklerin yağışa göre değil hava sıcaklığına göre işleve sahip olduğunu belirten lastikçiler, kışlık lastiklerin Nisan ayına kadar kullanılması gerektiğini ifade ettiler.

"GÜZEL HAVAYA ALDANIP KIŞLIK LASTİKLERİ ÇIKARMAMAK GEREKİYOR"

Konuyla ilgili sürücüleri uyaran lastikçiler, "Hava sıcaklıkları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bazı günler bahar havası yaşanırken bazı günler kara kış etkisini gösteriyor. Sürücülerin güzel havalara aldanmaması gerekiyor. Kış lastiğini Nisan ayına kadar kullanmaları gerekiyor. Güzel havaya aldanıp kışlık lastikleri çıkarmamak gerekiyor. Lastikler hava sıcaklıklarına göre genleşme göstererek yol tutuşu sağlıyor. Bu nedenle kış lastiklerinin çıkarılması için henüz erken diyebiliriz" ifadelerine yer verdiler.

Van Bölge Gazetesi