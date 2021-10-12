Van'da kanaat önderi Hacı Nuri Ünal hayatını kaybetti

Van Erciş'te Zade Bey'in oğlu ve berjeri aşireti kanaat önderi Hacı Nuri Ünal vefat etti.

GÜNCEL 12.10.2021, 21:55
Van'da kanaat önderi Hacı Nuri Ünal hayatını kaybetti

Erciş'te Zade Bey'in oğlu ve Berjeri Aşireti kannat önderi Hacı Nuri Ünal vefat etti. İlçe ve bölge kentlerinden binlerce kişi Ünal'ın taziyesine akın etti. Van'ın Erciş ilçesine bağlı Işıklı Mahallesinden (Erşat)  Zade Bey'in oğlu ve Berjeri Aşireti kanaat önderi Hacı Nuri Ünal bir süredir yaşamış olduğu sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hatsanede hayatını kaybetti.

İlçede ve bölgede mütavazi ve barışçıl kişiliği ile her kesim tarafından sevilen Ünal'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Taziyesine ilçe ve bölge kentlerinden binlerce kişi katıldı.  Ünal'ın vefatı aile ve yakınlarını derinden üzerken taziyeler İlçeye bağlı Işıklı Mahallesinde (Erşat) kabul ediliyor.

VanEkspres

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