Van'da kanaat önderi Hacı Nuri Ünal hayatını kaybetti
Van Erciş'te Zade Bey'in oğlu ve berjeri aşireti kanaat önderi Hacı Nuri Ünal vefat etti.
İlçede ve bölgede mütavazi ve barışçıl kişiliği ile her kesim tarafından sevilen Ünal'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Taziyesine ilçe ve bölge kentlerinden binlerce kişi katıldı. Ünal'ın vefatı aile ve yakınlarını derinden üzerken taziyeler İlçeye bağlı Işıklı Mahallesinde (Erşat) kabul ediliyor.
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