Van'da kaçak göçmenler AFAD ve jandarmayı alarma geçirdi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İran sınırından ülkeye kaçak giriş yaptığı sıra kayalıklardan düşerek mahsur kalan kaçak göçmen için alarma geçti.

GÜNCEL 14.09.2021, 09:00
Van'da kaçak göçmenler AFAD ve jandarmayı alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Çaldıran ve İran sınırından yurda kaçak yollarla giriş yaptığı bilgisi alan güvenlik güçleri bölgeye gitti. Kaçak göçmenler sınırı geçtiği sıra, biri kayalıklardan düşmesi sonucu hafif yaralanarak kayalıklar arasında mahsur kalması üzerine düzensiz göçmeni kurtarmak için bölgeye jandarmanın yanı sıra 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 sakatlık çalışma sonucunda kayalıklarda mahsur kalan yaralı düzensiz göçmen kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, aynı yerde bulunan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ve AFAD ekipleri, uzun zamandır yolda susuz kalan düzensiz göçmenlere su ikram etti. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na görüldü.

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