Van'da kaç milletvekili çıkacak? YSK açıkladı

YSK'nin yeni düzenlemesine göre, İstanbul ve Bayburt’un milletvekili sayıları bir artarken Muş ve Eskişehir’in vekil sayısı 1’er azaldı. Peki, Van'da kaç milletvekili çıkacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin vekil sayılarını son nüfus verilerine göre yeniden belirledi. 4 ilde vekil sayısı değişirken daha önce 8 milletvekili çıkartan Van, yeni dönemde de meclise 8 milletvekili gönderecek.

YSK son nüfus sayımı verilerine göre 8 milletvekili çıkarılan Van'da milletvekili sayısı 8'de kalırken, Eskişehir ve Muş'un vekil sayısı birer düştü. İstanbul 1’inci bölge ve Bayburt’un vekil sayıları 1’er tane arttı. 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düştü. İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.

İşte il il vekil sayıları...

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