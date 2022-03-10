Van'da feci kaza: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
Van'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Özalp karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 27 TY 374 plakalı Ford Transit marka minibüs ile 65 AAC 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
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