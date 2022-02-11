Van'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Van Merkez ve çevre ilçelerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi, çok sayıda yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 67, Çatak'ta 55, Edremit 1, Gevaş’ta 13, Gürpınar 71, Muradiye 2 ve Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu kentte uçak seferleri de olumsuz etkilenirken; sabah saatlerinde Antalya seferi ise rötar yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van merkez ve Van'ın doğusunda aralıklı hafif kar yağışlı olacağı beklendiği, ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.
Kar yağışının zirai açıdan bereketli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise kar yağışının geçtiğimiz yıl az olmasıyla birlikte kuraklığın hakim olduğunu söylediler. Vatandaşlar, geçtiğimiz yıla oranla kar yağışının daha iyi olduğunu ve bu senenin bereketli geçeceğini umduklarını kaydetti.
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|O
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|23
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|24
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|37
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|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
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|21
|27
|12. Keçiörengücü
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|27
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|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
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|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
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|40
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|39
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|36
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|34
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|22
|30
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|23
|28
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|27
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|21
|26
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|25
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|23
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|19
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