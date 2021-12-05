Van'da elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Van'ın Özalp ilçesinde tırmandığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Özalp ilçesi Güzdeymez Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi alıp, indirdi. Ekipler, bir süre besledikleri kediyi daha sonra sahibine teslim etti.DHA
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