Van'da "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı

Van'da Aişe-i Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikata, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, canlı bağlantı ile katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve öğrenciler, senaryo gereği alarmla beraber bulundukları sınıflarda masaların altına çökerek, korunmaya çalıştı.

Ardından dışarı çıkan Balcı ve öğrenciler, toplanma yeri olarak belirlenen noktada bir araya geldi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Balcı, Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde 40 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Balcı, "Allah bu gibi afetlerden milletimizi, devletimizi ve ilimizi korusun. Bugün burada 30 binada, yaklaşık 8 bin 900 öğrenci ve 500 personelin katılımıyla deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de eş zamanlı yapıldı. Yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Tatbikat başarılı bir şekilde yapıldı. Memleketimiz deprem kuşağında. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.AA