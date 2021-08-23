Van'da Bir Ev Uzun Namlulu Silahla Tarandı!

Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinde bir ev gece saat 23.00 sıralarında uzun namlulu silahla tarandı. Olayda yaralanan olmazken, eve ateş açanların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis, çok sayıda boş fişek ele geçirdi. Polis evi tarayan kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Van Ekspres