Van'da Bir Ev Uzun Namlulu Silahla Tarandı!
Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinde bir ev uzun namlulu silahla tarandı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinde bir ev gece saat 23.00 sıralarında uzun namlulu silahla tarandı. Olayda yaralanan olmazken, eve ateş açanların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: Van Ekspres
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