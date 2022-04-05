Van'da bir AVM'nin duvarı çöktü!
Van'ın Erciş ilçesinde, inşaatın temel kazısında meydana gelen göçükte yanında bulunan alışveriş merkezinin (AVM) bir duvarı çöktü. AVM'de bulunan işçi ve müşteriler bir anda kendilerini dışarı atarken, çökme sırasında bir müşteri hafif yaralandı.
Olay, Erciş'in Kışla Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İlçede inşaatın temel kazısında meyadana gelen göçükte yanında bulunan AVM'nin bir duvarı çöktü. AVM'de bulunan işçiler ve müşteriler bir anda kendilerini dışarı atarken, çökme sırasında bir müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçüğün olduğu bölgeye gelen Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da konuyla ilgili bilgi aldı. Polis, meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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