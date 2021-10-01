Van'da 80 Yaşındaki Adama Düğün Davetiyesi Şoku
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Van'da ikamet eden 80 yaşındaki bir vatandaş, komşusu tarafından kendisine gönderilen ve üzerine "İki düğününe gelmiştim" notu yer alan davetiyeyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Davetiyedeki notu okuyunca kırıldığını söyleyen yaşlı adam, düğüne de gitmedi.
Van'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. 80 yaşındaki bir vatandaşa, komşusundan gelen düğün davetiyesi üzerine düşülen "2 düğününe gelmiştim" notu görenleri hayrete düşürdü.
'BABAM 80 YAŞINDA'
'BİZİM YÖREDE BÖYLE ŞEYLER PEK OLMAZ'
9 kardeş olduklarını söyleyen şahıs, "Düğünlerimize gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Babam davetiyeyi açıp üzerindeki notu görünce önce şaşırmış, ardından çok üzülmüş. Bizim yörede böyle şeyler pek olmaz. Zaten düğüne de gitmedik" dedi.
Öte yandan yaşlı adamın çocuklarından biri davetiyeyi sosyal medya hesabından "Düğün davetiyesi mi icra ihbarnamesini anlamadık" notuyla paylaştı.
kaynak:sondakika.com
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1