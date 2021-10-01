Van'da 80 Yaşındaki Adama Düğün Davetiyesi Şoku

Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

GÜNCEL 01.10.2021, 15:00 01.10.2021, 16:41
Van'da 80 Yaşındaki Adama Düğün Davetiyesi Şoku

Van'da ikamet eden 80 yaşındaki bir vatandaş, komşusu tarafından kendisine gönderilen ve üzerine "İki düğününe gelmiştim" notu yer alan davetiyeyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Davetiyedeki notu okuyunca kırıldığını söyleyen yaşlı adam, düğüne de gitmedi.

Van'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. 80 yaşındaki bir vatandaşa, komşusundan gelen düğün davetiyesi üzerine düşülen "2 düğününe gelmiştim" notu görenleri hayrete düşürdü.

'BABAM 80 YAŞINDA'

Konuyla ilgili Haberler.com'a bilgi veren yaşlı adamın oğullarından biri, "Biz 9 kardeşiz. Babam hepimizin düğününü yaptı. Düğünlerimize gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Hiçbirini kayıt altına almadık. Babam 80 yaşında... Bu davetiyeyi gönderen de komşumuz." ifadelerini kullandı.

'BİZİM YÖREDE BÖYLE ŞEYLER PEK OLMAZ'

9 kardeş olduklarını söyleyen şahıs, "Düğünlerimize gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Babam davetiyeyi açıp üzerindeki notu görünce önce şaşırmış, ardından çok üzülmüş. Bizim yörede böyle şeyler pek olmaz. Zaten düğüne de gitmedik" dedi.

Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Öte yandan yaşlı adamın çocuklarından biri davetiyeyi sosyal medya hesabından "Düğün davetiyesi mi icra ihbarnamesini anlamadık" notuyla paylaştı.

kaynak:sondakika.com

#van
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 8 18
2. Beşiktaş 8 17
3. Fenerbahçe 7 16
4. Altay 7 15
5. Konyaspor 8 14
6. Karagümrük 8 14
7. Alanyaspor 8 14
8. Hatayspor 7 13
9. Adana Demirspor 8 12
10. Kayserispor 8 11
11. Galatasaray 7 11
12. Sivasspor 8 9
13. Antalyaspor 8 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Bandırmaspor 8 15
4. Erzurumspor 7 15
5. Tuzlaspor 7 14
6. Eyüpspor 7 13
7. Kocaelispor 7 13
8. Gençlerbirliği 8 11
9. Samsunspor 6 10
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 7 9
12. Menemenspor 8 8
13. Boluspor 6 7
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 7 6
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 6 14
3. M. United 7 14
4. Everton 7 14
5. Brighton 7 14
6. Man City 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Arsenal 7 10
10. Brentford 6 9
11. Wolverhampton 7 9
12. Tottenham 6 9
13. Leicester City 6 7
14. Watford 7 7
15. Crystal Palace 6 6
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1