Van'da 2 metre karda yaşam mücadelesi

Yoğun kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Van'da, vatandaşların zor şartlar altındaki hayat mücadelesi objektiflere yansıdı.

Bahçesaray ve Çatak ilçelerine bağlı köylerde hüküm süren çetin kış şartları, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerin yaşamını zorlaştırıyor.

2 METRE KARDA GEÇİM MÜCADELESİ

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bazı köylerde yaşayanlar, bir taraftan evlerin çatılarına kadar yükselen karları temizlemeye çalışırken, bir yandan da en büyük geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

TÜNELLER OLUŞTURUYORLAR

Son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiği Bahçesaray kara yolundaki Yukarı Narlıca köyünde küreklerle evlerinin çevresinde biriken karları temizledikten sonra dışarı çıkabilen vatandaşlar, adeta kardan tüneller oluşturarak ahırlara gidiyor.

OTLARI KAR ÜZERİNE SERİYORLAR

Yazın tarlalarda biçtikleri otu ve satın aldıkları samanı evlerine yakın bölgelerde istifleyen köylüler, kar altında kalan yemleri güçlükle çıkarıp ahırların bulunduğu alana kadar sırtlarında taşıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mevsimin büyük bölümünde hayvanlarını ahırlarda besleyen köy sakinleri, havanın güzel olduğu zamanlarda da ezdikleri kar örtüsünün üzerine otları sererek yemleme yapıyor.

"KAR BEREKET"

Günün büyük bölümünde karla mücadele eden hayvanların bakımıyla ilgilenen köylüler, yaşattığı tüm zorluklara rağmen karın bereket olduğunu ve yağışlar sayesinde verimli bir yıl geçirmeyi umut ettiklerini dile getiriyor.

"2 METREYİ AŞTI, DAHA DA YAĞMASINI BEKLİYORUZ"

Yılın altı ayını kar altında geçirdiklerini belirten Emrah Kaplan, önceki yıllara kıyasla bu yıl daha çok kar yağdığını söyledi. Rakım yüksek olduğu için yağışların merkeze göre daha fazla olduğunu anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Hayat burada karla mücadele ederek geçiyor. Tek katlı evlerimiz kar altında kaldı. Hayvanlarımızı zor şartlarda dışarı çıkarıp besliyoruz. Çok zor zamanlar yaşıyoruz. Nisan ayına kadar hayatımız bu şekilde. Bu sene çok kar yağdı. Erken olmasına rağmen kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Daha da yağmasını bekliyoruz. Her şeye rağmen hayatımızdan memnunuz."

"PENCERELERİMİZİ AÇAMIYORUZ"

Köylülerden Tevfik Kaplan da hayatlarını hayvancılıkla geçirdiklerini söyledi. "Bu yıl kış şartlarının ağırlaşmasıyla hayvancılık da zorlaştı." diyen Kaplan, şöyle konuştu:

"Yollarımız bazen kapanıyor. Görüldüğü gibi her şey kar altında. Adeta kar tüneli içinden ahırlara girebiliyoruz. Kardan pencerelerimizi açamıyoruz. Yıllardır çilemiz bu şekilde, bu duruma alışkınız. Burada herkes hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Sürekli karda hayvanlarımızla uğraşıyoruz.

"HER ŞEYE RAĞMEN MEMNUNUZ"

Gün içinde yemini, suyunu veriyoruz. Akşama kadar böyle uğraş halindeyiz. Bugünlerde doğumlar da başladı. Kuzularla ilgileniyoruz. Çok kar yağdığı için zor oluyor. Ahırların önünde biriken karı temizliyoruz. Samanı, otu karda taşımak zor oluyor. Her şeye rağmen memnunuz."