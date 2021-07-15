Van'da 15 Temmuz yürüyüşü

Fetullahçı Terör Örgütü’nün milli iradeye el koyma girişiminin yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye'nin 81 ilinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Hal Kavşağı'nda çok sayıda kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in de katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nden devam eden ‘Demokrasi ve Mili Birlik Yürüyüşü’, Beşyol Kavşağı’nda son buldu.