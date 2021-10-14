Vali Mehmet Emin Bilmez, tekstil sektöründeki İzmir yatırımcıları ile bir araya geldi.

Van’a yatırım yapmayı planlayan Narkonteks Firması Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay’dan firmanın çalışmaları, projeleri ve yatırımları hakkında bilgi alan Vali Bilmez, kente gelecek tüm yatırımcılara destek olacaklarını söyledi.

Yatırım için Van'nın cazip bir kent olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Kentimiz özellikle son yıllarda aldığı teşviklerle yatırımcı için ideal bir yer olmuştur. Van’a yapılacak her yatırım geleceğimize, Türkiye'ye yapılacak olan bir yatırımdır. Onun için bizim ekipteki arkadaşlar, sizin ekiptenmiş gibi size yardımcı olacaktır. İstihdama ve ülke ekonomisine katkı sunan yatırımları kazançlı buluyoruz. Önceliğimiz rüştünü ispatlamış firmalarla çalışmak. Tekstil konusunda İzmir’i kendimize örnek aldık. İzmir’deki tekstil kültürünün buraya yerleşmesini istiyoruz. Açacağınız fabrika gençlerimiz için büyük bir nimet olacaktır. İnşallah başarılı olursunuz ”dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Furkan Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Narkonteks Firması Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ile firma yönetimi, VANTSO, İŞKUR, SGK, YİKOP ile YYÜ’den ilgili kişiler katıldı.