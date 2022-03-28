Türk Telekom istedi, BTK onayladı: İnternete görülmemiş zam

Türk Telekom’un internet hizmeti ile ilgili port ücretlerine yüzde 70 zam talebi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “İşletmecilerin maliyet artışının önümüzdeki günlerde internet kullanıcılarının cebine yansıması kaçınılmaz” dedi.

“Bu zam hem Türk Telekom’dan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak.” değerlendirmesi yapan Adıgüzel, haberleşmedeki yüksek kullanım ücretlerine rağmen, vatandaşın hızlı ve kaliteli bir internet hizmeti de alamadığını da belirtti. Adıgüzel, "Türkiye sabit genişbant hızında 180 ülke arasında 102. sırada." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel’in “İnternete zam yolda” başlığı ile yaptığı açıklama şöyle:

“BTK geçtiğimiz hafta yayınladığı ‘Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi’ hakkındaki kararı ile Türk Telekom’un port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesi ile ilgili teklifini onaylandı. Teklife göre, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere, toptan hat kiralama ve port ücretlerine yüzde 70’e varan oranda zam yapıldı. Söz konusu zam sabit internet ve telefon hizmetlerini doğrudan etkileyecek. İşletmeciler ilk etapta mevcut taahhütlü müşterilerine bu zammı yansıtamayacak, ama yeni abonelerine bunu yansıtmak zorunda kalacak. Bu artış hem Türk Telekom’dan toptan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyetlerindeki bu ciddi artışın, tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz.

TÜRKİYE 180 ÜLKE ARASINDA 102. SIRADA

“Türkiye’deki internet fiyatları halihazırda zaten el yakıyor. İnternet fiyatları sunulan hizmetin kalitesine, niteliğine ve vatandaşın gelirine, asgari ücrete oranla pahalı. 2021 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri 353 TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yıllık artış 500 TL’nin üzerindeydi. Araştırmalar ise 2022 yılında haberleşme giderlerinde yine önemli bir oranda artış olacağını gösteriyor.

Öte yandan, haberleşmedeki yüksek kullanım ücretlerine rağmen, vatandaş hızlı ve kaliteli bir internet hizmeti de alamıyor. Türkiye sabit genişbant hızında 180 ülke arasında 102. sırada. Bu şu demek; 2 çocuklu 4 kişilik bir aile aynı anda interneti verimli kullanamıyor. Yine BTK’nın son güncel raporuna göre, Türkiye’deki sabit internet abonelerinin yüzde 32’si 10-16 Mbps; yüzde 24’ü, 16-24 Mbps; yüzde 8’i ise 4-10 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri kullanıyor. Yani internet kullanıcılarının yüzde 65’i gelişmiş ülkelerde abonelere seçenek olarak dahi sunulmayan paketleri kullanıyor.

EVLERDE İNTERNET YOK AMA HEDEF METAVERSE

“Tüm dünyada internetin gelişmişliği sabit genişbant kullanımının yaygınlığı ve kalitesi ile ölçülürken, Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yalnızca yüzde 21,4. Bu oranla yüzde 33,2’lik OECD ortalamasının altındayız. 20 yıllık iktidarlarının sonunda, evlere sabit internet götüremeyen, fiber altyapıda başarıyı yakalayamayan, Türk Telekom soygununa göz yuman AK Parti iktidarının hedefi ise Metaverse. Metaverse’den bahsedeceksek önce neden Türkiye’de halen 9 milyonu aşkın hanede sabit internet bağlantısının olmadığını konuşalım. Önce bu sorunu çözelim. Ama vatandaşımız merak etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi’nin en önemli ve öncelikli iktidar hedeflerinden biri doğru yatırım ve iş birlikleri ile her vatandaşın, hanenin hızlı ve ucuz internete erişimini sağlamak olacaktır.”

ELEKTRİĞE DE YÜZDE 20 ZAM YAPILMALI

Döviz kurlarındaki artışla birlikte elektrik üretim maliyetleri katlanıyor. Enerji Uzmanı Çağada Kırım, nisan ayında zam yapılmazsa, temmuz ayında yüzde 100'ün üzerinde zamma mecbur kalınacağını ifade ederek, "EPDK'nın zammı 2 tarife dönemi erteleme hakkı var. Ama bunu uzun süre kullanamaz. Görevli tedarik şirketleri kanunen zarar ettirilemez” demişti.

KARAR