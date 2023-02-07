Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası fahiş fiyat artışına ilişkin inceleme başlattı

Türkiye felaketle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 ilde yaşam mücadelesi sürüyor.

Vatandaşlar yaşam mücadelesi verirken fırsatçılar yeniden ortaya çıktı.

Bakanlık fahiş fiyata geçit vermiyor

İllere deprem sonrası yardım göndermek isteyen vatandaşlar sonrasında birçok üründe fiyat artışları tespit edildi.

Bunun üzerine bakanlık konuya el attı.

Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında

fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke

genelinde denetimler başlatılmıştır.

Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara

karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir

vatandaşımızın şüphesi olmasın.

ensonhaber