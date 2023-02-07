Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası fahiş fiyat artışına ilişkin inceleme başlattı
10 ili etkileyen depremin ardından acil ihtiyaç malzemelerine yapılan fahiş fiyat artışına ilişkin Ticaret Bakanlığı devreye girdi.
Türkiye felaketle mücadele ediyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında 10 ilde yaşam mücadelesi sürüyor.
Vatandaşlar yaşam mücadelesi verirken fırsatçılar yeniden ortaya çıktı.
Bakanlık fahiş fiyata geçit vermiyor
İllere deprem sonrası yardım göndermek isteyen vatandaşlar sonrasında birçok üründe fiyat artışları tespit edildi.
Bunun üzerine bakanlık konuya el attı.
Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında
fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke
genelinde denetimler başlatılmıştır.
Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara
karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir
vatandaşımızın şüphesi olmasın.
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